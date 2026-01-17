Santangelo vicepresidente provinciale di Fdi: "Incarico che mi inorgoglisce" "Provinciali, sì al referendum e comunali a Marcianise e Caserta le sfide da vincere"

«La nomina a vicepresidente del partito mi inorgoglisce e mi responsabilizza ulteriormente nel mio impegno per il territorio. Era quello che volevo, l’ho detto in maniera chiara quando ho aderito a Fratelli d’Italia. Il mio desiderio è vivere il partito, contribuire alla sua crescita e dare forza all’azione del presidente Meloni sul territorio. Ringrazio tutto il gruppo dirigente, il presidente Cangiano, il deputato Marco Cerreto e la senatrice Petrenga per la fiducia accordatami. Siamo già al lavoro per le prossime scadenze elettorali, in primis le provinciali dove puntiamo ad un’affermazione importante dei nostri candidati. Massima attenzione al referendum dove saremo in prima linea per il sì e alle comunali. Abbiamo due grandi sfide nel mirino: Marcianise e il Comune di Caserta». Commenta così il consigliere regionale Vincenzo Santangelo la nomina a vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia davanti alla folta platea di dirigenti del partito in occasione della riunione del coordinamento provinciale che si è tenuta questa mattina.