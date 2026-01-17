Casagiove inaugura speedcubing 2026: in campo 70 giovani da tutta Italia Al palazzetto dello sport la prima gara ufficiale dell’anno

L’evento è organizzato da Cubing Italy, associazione culturale attiva da oltre quindici anni nella promozione del Cubo di Rubik e delle competizioni di speedcubing su tutto il territorio nazionale.

La manifestazione si svolgerà con il patrocinio morale del Comune di Casagiove e del sindaco del Comune di Casagiove Giuseppe Vozza, che ha sostenuto con entusiasmo l’iniziativa sin dalle sue fasi iniziali.

Alla competizione prenderanno parte circa settanta giovani atleti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi in numerose discipline ufficiali, tra cui 2x2, 3x3, Pyraminx, Skewb, Square-1 e molte altre.

Per i partecipanti si tratta di un appuntamento particolarmente significativo: la prima tappa della nuova stagione agonistica è al contempo un’importante occasione di confronto, socialità, crescita personale e sportiva.

Oltre all’aspetto competitivo, la manifestazione punta a valorizzare i principi cardine che caratterizzano lo speedcubing, ossia rispetto dell’avversario, spirito di gruppo, condivisione e sana competizione. Il famoso Cubo di Rubik, il celebre poliedro 3D, non è soltanto un rompicapo, ma un vero e proprio sport della mente, capace di unire logica, concentrazione e velocità, coinvolgendo persone di ogni età.

«L’obiettivo - spiega il promotore Giovanni Piscitelli, 14 anni - è far conoscere al territorio casertano quanto questa disciplina, qui ancora poco conosciuta, sia appassionante e ricca di significato per noi ragazzi e ragazze.

Saper risolvere il cubo non vuol dire sentirsi superdotati o “nerd”: basta la curiosità e la voglia di mettersi in gioco. Oltretutto entrare in questa community mi ha permesso di viaggiare, conoscere tanti nuovi amici e fare esperienza».

Cubing Italy ha come missione principale la crescita e la diffusione dello speedcubing, disciplina che consiste nel risolvere puzzle meccanici nel minor tempo possibile, attraverso l’organizzazione di gare competitive e dimostrazioni in tutta Italia.

La manifestazione è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione immancabile per curiosi, appassionati e, soprattutto famiglie per scoprire da vicino un mondo in continua espansione, dove talento, passione e valori positivi si incontrano.