Dimissioni di massa dal notaio: cade il sindaco di Marcianise

Sfiduciato nel casertano a Marcianise il sindaco Antonio Trombetta. Dopo le dimissioni dello scorso 15 gennaio da parte del primo cittadino è arrivata la definitiva caduta e conseguente fine della consiliatura.
A decretarla negli uffici del notaio Ronza le firme dimissionarie di 13 consiglieri: Maria Luigia Iodice, Antimo Rondello, Lina Tartaglione, Raffaele Delle Curti, Tommaso Valentino, Alberto Abbate, Pinuccio e Marina Moretta, Paola Foglia, Salvatore Raucci, Rosalba Cibelli e Raffaele Guerriero. Assente Giovanni Pratillo anch'egli dimissionario.
La crisi si è concretizzata all'indomani delle elezioni regionali. Tutti a casa e comune commissariato in attesa di nuove consultazioni.