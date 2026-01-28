Grave incidente con la moto a Mondragone: 30enne in prognosi riservata Il conducente sottoposto agli esami tossicologici è risultato positivo all'alcoltest

Era alla guida di una moto honda X-Adv 750 priva di targa, quando per cause in corso di accertamento si è schiantato da solo a Mondragone in via Generale Giardini.

Vittima del grave incidente un 30enne del luogo che è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato al presidio ospedaliero “Pineta Grande” di Castel Volturno, dove attualmente è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del locale reparto territoriale. "Nel corso degli accertamenti sanitari, il conducente - si legge nella nota dei carabinieri - è stato sottoposto a esami tossicologici, dai quali è emerso che si trovava alla guida sotto l’effetto di alcool, circostanza che ha determinato la contestazione della violazione prevista dal codice della strada.

I militari dell’ama hanno effettuato un approfondito controllo sul motoveicolo, riscontrando anomalie nella stampigliatura del numero di telaio, risultata non lineare e con spaziatura irregolare, nonché la mancanza del supporto metallico riportante il numero del motore. Tali elementi hanno fatto ipotizzare una possibile alterazione dei dati identificativi del mezzo".

Alla fine il conducente è stato denunciato per i reati di riciclaggio e guida in stato di ebbrezza alcolica. Il motoveicolo sottoposto a sequestro penale e affidato a ditta autorizzata, mentre sono tuttora in corso ulteriori indagini per chiarire la provenienza del mezzo e la dinamica dell’accaduto. La sezione radiomobile del Nor ha informato l'autorità giudiziaria.