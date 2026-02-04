Minacciata e aggredita dall'ex, donna finisce in ospedale: arrestato un 58enne L'intervento tempestivo dei carabinieri ha scongiurato il peggio

Donna vittima di violenza e persecuzione salvata dai carabinieri. Ennesimo grave episodio nel casertano. Terrore nella notte a Santa Maria Capua Vetere, dove solo grazie al tempestivo intervento dei militari è stato scongiurato il peggio.

I fatti

Scatta l'allarme al 112. Su richiesta della centrale operativa, le pattuglie intervengono nel comune casertano. Ed è qui che viene trovata una 59enne in evidente stato di shock, vittima di un’aggressione appena avvenuta. I militari tranquillizzano la donna, richiedendo l'intervento del 118 e ricostruendo in tempi rapidi il contesto in cui si è consumata l’aggressione.

Dagli accertamenti svolti sul posto e dalle dichiarazioni raccolte è emerso un quadro preoccupante di comportamenti persecutori, aggressioni fisiche e verbali, oltre a pedinamenti e minacce che si sarebbero protratti dall’estate del 2024.

L’azione immediata dei carabinieri ha consentito di rintracciare ed arrestare in flagranza differita l’aggressore, un 58enne già noto alla vittima per una precedente relazione.

L’intervento si è svolto con la massima attenzione alla tutela della persona offesa, che è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. La donna, pur assistita, ha scelto di non fare ricorso a una struttura protetta.

L’arrestato, è stato accompagnato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, su disposizione dell’autorità giudiziaria, tempestivamente informata dai carabinieri della compagnia sammaritana.