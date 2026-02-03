Smaltimento plastiche agricole: Coldiretti incontra il commissario Vadalà Le difficoltà degli addetti al settore e la ricerca di soluzioni efficaci

Lo smaltimento delle plastiche in agricoltura al centro dell’incontro in Prefettura fra i dirigenti della Coldiretti e il Commissario Unico per le bonifiche e il contrasto alle discariche abusive, generale Giuseppe Vadalà.

Tra gli argomenti principali di discussione dell’incontro il tema dello smaltimento delle materie plastiche nel settore agrario.

"Come da studi e ricerche di settore appare che negli ultimi tempi i lavoratori del settore abbiano difficoltà nello smaltire manichette, teli di pacciamatura e di copertura delle serre, pertanto tali materiali permangono spesso stoccati ai margini dei terreni in attesa di essere raccolti e smaltiti come previsto", si legge in una nota di Coldiretti.

Presenti all’incontro il presidente della Coldiretti Caserta Enrico Amico, il vice presidente vicario di Napoli Domenico Sabatino con i consiglieri Stefano Picascia e Domenico Panico, il direttore di Coldiretti Caserta Giuseppe Miselli, il vice direttore di Coldiretti Napoli Mimmo Pezone con il segretario di zona Giuseppe Di Nardo.

Queste le parole del commissario Vadalà: “E’ indubbiamente una questione da approfondire al fine di risolvere la problematica ed evitare ulteriori sversamenti e inquinamenti del territorio. Così come appare rilevante il riciclo di questi materiali fondamentale per frenare l’introduzione di “nuova” plastica nei lavori legati all’agricoltura”.