Casertana sconfitta a Cosenza, Coppitelli: "Momento particolare" Le parole del tecnico rossoblù dopo il 3-1 rimediato al San Vito-Marulla

Mister Coppitelli così nella sala stampa del San Vito-Marulla, dopo la sconfitta rimediata dalla Casertana col Cosenza per 3-1: "E' un momento difficile da analizzare. Abbiamo fatto un primo tempo bellissimo. Però, per le condizioni in cui siamo oggi, è come pattinare su un ghiaccio fino. Basta un dettaglio e accade l'irreparabile. Pur con qualche errore, che poteva anche essere preventivabile, la squadra oggi ha dato tutto. Eravamo appena in tredici tra quelli che fin qui hanno giocato. Poi, oltre a Pezzella sceso in campo con la febbre, si è aggiunto l'infortunio di Butic. Ci siamo trovati senza attaccanti centrali e con Kontek unico difensore di ruolo. E' un momento particolare; meglio che sia capitato ora perchè abbiamo il tempo per leccarci le ferite e riprendere il nostro cammino. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene e, probabilmente, avremmo dovuto chiuderla. Poi sono venute meno energie ed equilibrio. Dobbiamo tenere botta in questo periodo. Compattarci, unirci e venirne fuori. E' un momento di amarezza e delusione, ma bisogna mantenere il giusto equilibrio, considerando anche le evidenti motivazioni che hanno inciso Saco? Adesso non vorrei che si inziasse con lo stesso problema di inizio stagione con Vano. E' grosso, salta; se ogni volta deve essere chiamato fallo. La prima ammonizione era sotto la nostra panchina e non capisco come si possa sanzionare in maniera così severa una situazione come quella. E' saltato con le braccia lungo i fianchi. Il secondo giallo forse è stato un pò ingenuo; però bisogna capire che era alla prima partita dopo due mesi ed è stato catapultato in campo per necessità subito dopo il suo arrivo. Il mio pensiero va ai tifosi, alla proprietà, a tutti noi che lavoriamo giorno dopo giorno. Ci dispiace dare delusioni. Ma chi era qui ha visto che abbiamo provato a dare tutto in un momento difficile. Le condizioni in cui siamo sono sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo rimboccarci le maniche e uscirne velocemente".