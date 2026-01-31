Cumuli di rifiuti abbandonati tra capannoni e strade industriali: è allarme Scatta il sequestro dei carabinieri nella zona Asi

Tra strade di servizio e aree industriali della zona Asi di Marcianise, i carabinieri hanno riportato l’attenzione sull’abbandono illecito di rifiuti.

Nel corso di un servizio inserito nei controlli straordinari nella Terra dei Fuochi, i militari della locale stazione carabinieri hanno individuato e sottoposto a sequestro tre distinte aree interessate da sversamenti abusivi.

Gli interventi hanno riguardato le vie Flak, Agnelli e Ford, dove i militari dell’Arma hanno accertato la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi.

Complessivamente, il materiale rinvenuto è stato stimato in circa 300 metri cubi e comprendeva rifiuti solidi urbani, scarti di lavorazione edile, plastiche e guaine, recipienti contenenti vernici esauste, nonché parti di elettrodomestici abbandonati.

Le aree sono state immediatamente delimitate e poste sotto sequestro penale contro ignoti, al fine di impedire ulteriori conferimenti abusivi e consentire i successivi accertamenti.

La custodia giudiziale dei siti è stata affidata al Presidente pro-tempore del consorzio ASI di Caserta. Dell’attività svolta è stata informata la competente autorità giudiziaria. Le indagini proseguiranno per individuare i responsabili degli illeciti ambientali.