Una Casertana incerottata sfida il Cosenza, le parole di Coppittelli "Siamo in emergenza, soprattutto in difesa, ma vogliamo fare bene"

Alla vigilia della sfida con il Cosenza, mister Coppittelli non nasconde le difficoltà, soprattutto nel reparto arretrato: "Arriviamo a questa partita con qualche emergenza, in particolare in difesa, ma questo non ci impedisce di poter disputare una grande gara contro una squadra forte. Sono realista, so bene quanto i tifosi tengano a questa partita. Le assenze ci creano problemi, è evidente, ma questo gruppo ha una grande voglia di crescere e migliorarsi". Sul fronte infortuni, la situazione resta complessa: "Heinz e Bacchetti hanno problemi muscolari, Toscano accusa un fastidio fisico, Rocchi ha un problema alle articolazioni. Non credo possano recuperare per la gara con il Foggia. Heinz, in particolare, avrà tempi di recupero più lunghi". Il tecnico rivendica il lavoro svolto finora: "Non mi piace far pesare il percorso fatto, ma è stato lineare. Come staff abbiamo aiutato la squadra a esprimersi nelle migliori condizioni possibili. L’obiettivo è tornare ad essere quella squadra capace di emozionare, come fino alla partita col Benevento". Sulle critiche, Coppittelli è chiaro: "Non ho problemi ad accettarle, fanno parte del gioco. Quello che mi dà fastidio sono le critiche distruttive: ho sentito cose che non mi sono piaciute. Questa squadra ha bisogno di essere sostenuta e aiutata". Infine, parole di rispetto per l’avversario: "Il Cosenza ha mantenuto una struttura importante. Buscè è un allenatore capace e molto sveglio, hanno qualità evidenti e hanno inserito giocatori adatti alla categoria. Servirà una prestazione di alto livello per portare a casa punti".