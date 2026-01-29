Rfi: circolazione ancora sospesa tra Cancello e Sarno causa incendio Tecnici al lavoro per il ripristino dell’infrastruttura

Circolazione ferroviaria ancora sospesa tra Cancello e Sarno sulla linea Caserta-Salerno per danni dovuti ad un incendio, presumibilmente di natura dolosa, che ha interessato questa mattina l’infrastruttura ferroviaria. Clicca qui per leggere precedente articolo.

Attualmente in corso l’intervento dei tecnici di rete rerroviaria Italiana per ripristinare gli impianti e le strutture danneggiate dall’incendio e garantire la ripresa della circolazione ferroviaria in piena sicurezza.

In merito all’accaduto, Rfi ha sporto denuncia contro ignoti. Durante i lavori di ripristino sarà modificato il programma dei treni del Regionale, che saranno attestati nelle stazioni di Caserta, Cancello, Sarno e Salerno. Previsto servizio con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall’interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale.

Maggiori dettagli sulle modifiche alla circolazione ferroviaria saranno disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità dei canali informativi di Rfi e Trenitalia.