Sarno, a fuoco deposito di materiale plastico in un capannone industriale La struttura è in disuso: intervento dei caschi rossi

Un incendio ha interessando un capannone a Sarno, nella zona industriale, a partire dalle 9. Il rogo ha interessato una superficie di circa cento metri quadrati in via Sarno-Palma.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di salerno: in azione le squadre dei caschi rossi di Nocera e Sarno con il supporto di un'autobotte e un carro-aria per il ricambio delle bombole.

Le fiamme hanno distrutto un deposito di materiale plastico. La colonna di fumo nero era visibile anche a distanza.

Il Comune di Sarno, in via precauzionale, ha invitato la cittadinanza a mantenere le finestre chiuse nelle aree limitrofe e a evitare attività all'aperto nelle zone interessate dalla ricaduta dei fumi. Timori dei residenti per l'eventuale rischio ambientale connesso al rogo che ha interessato la zona industriale dell'agro nocerino sarnese.