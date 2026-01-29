Sarno, a fuoco deposito di materiale plastico in un capannone industriale

La struttura è in disuso: intervento dei caschi rossi

sarno a fuoco deposito di materiale plastico in un capannone industriale
Sarno.  

Un incendio ha interessando un capannone a Sarno, nella zona industriale, a partire dalle 9. Il rogo ha interessato una superficie di circa cento metri quadrati in via Sarno-Palma.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di salerno: in azione le squadre dei caschi rossi di Nocera e Sarno con il supporto di un'autobotte e un carro-aria per il ricambio delle bombole.

Le fiamme hanno distrutto un deposito di materiale plastico. La colonna di fumo nero era visibile anche a distanza.

Il Comune di Sarno, in via precauzionale, ha invitato la cittadinanza a mantenere le finestre chiuse nelle aree limitrofe e a evitare attività all'aperto nelle zone interessate dalla ricaduta dei fumi. Timori dei residenti per l'eventuale rischio ambientale connesso al rogo che ha interessato la zona industriale dell'agro nocerino sarnese.

Ultime Notizie