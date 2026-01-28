Contrasto del gioco illecito: sequestro di slot machine e sanzioni nel casertano Operazione dei carabinieri e agenzia delle dogane

A Villa di Briano, i carabinieri della stazione di Frignano, operando in collaborazione con il personale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli di stato di Caserta, hanno effettuato un mirato controllo presso un esercizio pubblico nell’ambito delle attività istituzionali volte al contrasto del gioco illecito e alla tutela della legalità economica.

Nel corso dell’ispezione, hanno accertato la presenza, all’interno del bar, di tre apparecchi da intrattenimento del tipo “slot machine” risultati non conformi alla normativa vigente, in quanto privi dei necessari titoli autorizzativi e non collegati alla rete telematica dell’agenzia delle dogane e dei monopoli.

A seguito degli accertamenti svolti, il titolare dell’attività, un commerciante del posto, è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente. Contestualmente sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a circa 33.000 euro, come previsto dalla normativa di settore.

Le apparecchiature irregolari sono state sottoposte a sequestro, mentre l’autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate dai carabinieri della stazione di Frignano per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il particolare servizio eseguito nella mattinata odierna si inserisce nel più ampio quadro dei controlli sistematici condotti dall’arma dei carabinieri, anche in sinergia con gli enti preposti, per garantire il rispetto delle regole nel settore del gioco lecito, tutelare i consumatori e prevenire fenomeni di illegalità che possono avere ripercussioni economiche e sociali sul territorio.