Caserta: carabinieri recuperano monopattino elettrico rubato Il furto era stato denunciato lo scorso 27 dicembre

A Caserta, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno concluso con esito positivo un’attività di controllo e ricerca finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio.

A seguito di accurati accertamenti investigativi, i militari dell’arma hanno rinvenuto un monopattino elettrico, risultato provento di furto, denunciato lo scorso 27 dicembre nel comune di Bagnoli.

Determinante, ai fini del recupero, si è rivelato anche il sistema di localizzazione Gps installato sul mezzo, che ha consentito ai carabinieri di accertare come il monopattino fosse stato occultato all’interno del garage di un’abitazione privata, nel centro cittadino di Caserta.

Un 40enne residente a Caserta, già noto alle forze dell’ordine e risultato nella disponibilità del locale e del monopattino rubato, è stato denunciato per il reato di ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza.

La refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre l’autorità giudiziaria è stata informata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Caserta, che procedono.