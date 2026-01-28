Casertana, difesa decimata: Coppitelli studia le soluzioni verso il Cosenza Il tecnico rossoblù valuta il passaggio alla difesa a quattro, con Oukhadda adatto

Coppitelli prova a tenere la barra dritta mentre l’emergenza infortuni continua a bussare con insistenza alla porta della Casertana. L’infermeria è affollata e la difesa, reparto già delicato, rischia di diventare un vero e proprio rompicapo: Heinz e Bacchetti sono a forte rischio, mentre Rocchi continua a fare i conti con il tendine rotuleo e Toscano resta sotto osservazione. A tutto questo si sommano le squalifiche di Vano e Casarotto, riducendo al minimo le rotazioni a disposizione del tecnico. Con il match di Cosenza alle porte e un calendario tutt’altro che benevolo, il diesse Degli Esposti valuta le mosse sul mercato. Il nome di Gabriele Corbo è più di una suggestione, ma i margini di manovra sono ridotti e ogni scelta va ponderata con attenzione. Nel frattempo Coppitelli studia soluzioni interne: difesa a quattro o conferma del terzetto arretrato, magari adattando Oukhadda. Sarà fondamentale limitare i danni e attraversare la tempesta con lucidità, aspettando tempi migliori senza perdere equilibrio e fiducia.