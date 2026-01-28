Rifiuti speciali e oli sversati in una fogna: blitz dei carabinieri e arresto L'operazione del nucleo forestale di Marcianise

In provincia di Caserta, i carabinieri con il supporto del nucleo forestale di Marcianise, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per gestione illecita di rifiuti.

Secondo quanto accertato dai militari - avrebbe stoccato rifiuti speciali pericolosi all’interno di un’officina meccanica abusiva. Tra i materiali rinvenuti: parti meccaniche di autoveicoli intrise di olio, batterie al piombo esauste e liquidi di scarto provenienti da un impianto di disoleazione. Inoltre, parte degli oli industriali di risulta sarebbe stata sversata nella pubblica fognatura.

L’intera area, estesa per circa 320 metri quadrati e suddivisa in due capannoni, è stata posta sotto sequestro penale.

Al 52enne è stata anche contestata una sanzione amministrativa di 4.133,30 euro per l’omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.