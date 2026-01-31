Violenza e maltrattamenti dal 2008: arrestato un 50enne nel casertano I carabinieri mettono fine ad una grave situazione di violenza domestica

Un rapido e deciso intervento dei carabinieri ha permesso, di porre fine ad una grave situazione di violenza domestica nel comune di Curti, nel casertano.

Ma andiamo con ordine. I carabinieri di San Prisco hanno arrestato un uomo di 50 anni, originario della provincia, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza 112. I militari sono intervenuti con tempestività, in via Sanzio dove l’uomo, in strada, avrebbe aggredito la moglie, sia verbalmente che fisicamente, in un contesto di forte tensione legato alla fase di separazione in corso tra i coniugi.

La donna, una 45enne residente nell’alto casertano, ha formalizzato querela nei confronti del marito, riferendo ai carabinieri una lunga serie di episodi di violenza che, secondo quanto dichiarato, si sarebbero protratti nel tempo a partire dal 2008.

I militari hanno immediatamente attivato le procedure previste dalla normativa vigente a tutela delle vittime di violenza domestica, informando la competente Autorità Giudiziaria secondo le modalità previste dal cosiddetto “Codice Rosso”.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’uomo non risulta detenere armi. La vittima, assistita dai carabinieri durante tutte le fasi dell’intervento, ha scelto al momento di non rivolgersi a un centro antiviolenza, decisione comunque rispettata e presa in carico secondo i protocolli di legge.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

L’episodio conferma ancora una volta l’importanza della prontezza operativa dell’arma dei carabinieri e della collaborazione dei cittadini nel segnalare situazioni di pericolo, elementi fondamentali per garantire tutela alle persone più vulnerabili e assicurare un intervento efficace a difesa della legalità e della sicurezza.