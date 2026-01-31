Arresti, sequestro armi e sicurezza rafforzata: l'offensiva dei carabinieri Una lunga notte di controlli, che si è protratta fino alle prime luci dell’alba nel casertano

Una lunga notte di controlli, che si è protratta fino alle prime luci dell’alba, ha visto i Carabinieri della Compagnia di Marcianise impegnati in un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, esteso anche ai comuni limitrofi. Un’operazione coordinata e capillare, condotta con il supporto dei militari del Nucleo Cinofili della Compagnia Carabinieri di Polizia Militare A.M. di Napoli Capodichino, con sede a Grazzanise, finalizzata a garantire maggiore sicurezza e contrastare ogni forma di illegalità.

Nel corso dell’attività, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 36enne di Marcianise, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di arma clandestina. A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola calibro 7,65, con caricatore e munizionamento, risultata perfettamente funzionante e con matricola abrasa. L’arma è stata immediatamente messa in sicurezza e sottoposta a sequestro penale. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Sempre a Marcianise, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito due distinti provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettante persone, entrambe destinatarie di ordini di carcerazione emessi dall’Autorità Giudiziaria. Un uomo di 46 anni dovrà espiare una pena di tre anni di reclusione per un furto in abitazione, mentre un 52enne, residente in città, dovrà scontare un anno di reclusione per falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità. Anche in questi casi, dopo le formalità di rito, i soggetti sono stati tradotti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

L’operazione, che ha visto l’impiego di 10 pattuglie e 24 militari, ha prodotto risultati significativi anche sul fronte della prevenzione e della sicurezza stradale. Nel complesso sono state controllate 125 persone e 52 veicoli; elevate 15 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di circa 7.200 euro; sottoposte a sequestro o fermo amministrativo due autovetture e ritirati due documenti di guida e circolazione.

Le competenti Autorità Giudiziarie e Amministrative sono state informate dai Carabinieri della Compagnia di Marcianise.