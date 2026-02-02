Terra dei Fuochi, Gdf sequestra impianto abusivo recupero rifiuti tessili L'operazione della Guardia di finanza: scoperti anche 6 lavoratori in nero

Un impianto abusivo per il recupero di rifiuti tessili è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza a Capua, in provincia di Caserta, al termine di attività coordinate dalla prefettura per arginare i reati ambientali nella Terra dei Fuochi, attraverso controlli sulle filiere produttive più a rischio, come appunto quellatessile.

I militari hanno trovato nell'azienda circa 65 tonnellate di rifiuti tessili, in particolare centinaia di balle provenienti dalla raccolta nei centri urbani, soprattutto del Nord Italia. La società è risultata priva delle autorizzazioni necessarie, ma comunque aveva già avviato l'impianto per il recupero dei rifiuti.

Nell'azienda i finanzieri hanno scoperto anche sei lavoratori in nero: il rappresentante legale della società, un 50enne proveniente dall'hinterland napoletano, è stato denunciato per il reato di gestione illecita di rifiuti e segnalato all'Ispettorato del Lavoro per la sospensione dell'attività.