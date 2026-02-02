Luigi Zeno: la voce che rompe il silenzio sul bullismo Dai set alle scuole: l’impegno civile di un attore che parla ai ragazzi

A soli diciotto anni, Luigi Zeno è già una delle voci più ascoltate della sua generazione. Attore rivelazione del 2025, volto emergente tra cinema, teatro e piattaforme internazionali, Zeno ha conquistato pubblico e critica grazie a una crescita artistica rapida e sorprendente.

Parallelamente alla carriera, Zeno ha scelto di impegnarsi in prima linea nella lotta contro il bullismo, diventando il volto del tour “Pausa Caffè – Contro il Bullismo, con i Giovani”.

Prossimi appuntamenti

4 febbraio 2026 Caserta, Auditorium della Provincia

Con il tour “Pausa Caffè – Contro il Bullismo, con i Giovani”, che ha attraversato multisale e scuole in tutta Italia, Luigi Zeno continua a dialogare con gli studenti attraverso incontri che uniscono cinema, ascolto e confronto emotivo. Il format, sostenuto da psicologi e professionisti dell’arte, è oggi un punto di riferimento nazionale nella prevenzione del bullismo. L’iniziativa è promossa da Dagal Creations APS, in collaborazione con il Lions Club Caserta Villa Reale, con il patrocinio della Provincia di Caserta e con il coinvolgimento attivo degli istituti I.T.I.S. F. Giordani, Istituto Michelangelo Buonarroti, Liceo Scientifico A. Diaz e Liceo Statale Alessandro Manzoni.



5 febbraio 2026 – Napoli, Cinema The Space

L’impegno prosegue con “Cinexperience”, il nuovo progetto dell’Associazione Flegrea. L’iniziativa trasforma la sala cinematografica in un laboratorio di intelligenza emotiva, dove gli studenti non sono semplici spettatori, ma protagonisti attivi di un percorso di consapevolezza, dialogo e condivisione.

Due eventi, un unico messaggio: l’arte può educare, includere e creare comunità. Luigi Zeno lo dimostra con la sua voce, la sua presenza e il suo esempio.

Prossimi progetti

Parallelamente all’impegno sociale e agli incontri con gli studenti, Luigi Zeno sarà prossimamente protagonista della serie Netflix “Minerva – La Scuola”, un progetto molto atteso che lo vedrà al centro di una narrazione contemporanea rivolta alle nuove generazioni.