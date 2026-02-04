Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione: arrestato un 58enne Ordine di carcerazione eseguito dai carabinieri

A Castel Volturno, in largo delle Rondini, i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, unitamente ai militari della tenenza di Castel Volturno, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione.

Nel corso dell’operazione, hanno rintracciato e arrestato un 58enne del napoletano, residente a Castel Volturno, destinatario di un provvedimento emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica presso il tribunale di Frosinone.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, commessi nella provincia di Frosinone negli anni 2012 e 2013, e condannato alla pena complessiva di quattro anni, tre mesi e sedici giorni di reclusione.

L'arrestato è stato accompagnato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in esecuzione delle disposizioni dell’autorità giudiziaria, tempestivamente informata dai carabinieri della tenenza di Castel Volturno.