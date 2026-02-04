Aversa, viola l'obbligo di dimora: 46enne arrestato finisce ai domiciliari

Ad Aversa, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare, emessa dall’ufficio del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Treviso, nei confronti di un 46enne residente in città.
L’uomo, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora per reati di truffa ai danni di persone anziane, è risultato responsabile di ripetute violazioni delle prescrizioni impostegli dall’autorità giudiziaria. Proprio tali condotte hanno determinato l’adozione di un provvedimento più restrittivo.
A seguito della notifica dell’ordinanza, i militari dell’Arma hanno proceduto alla traduzione dell’indagato presso il proprio domicilio, dove è stato posto in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria competente.