Casertana, il punto del diesse Degli Esposti dopo la conclusione del mercato L'analisi del dirigente rossoblù

Dopo la chiusura della sessione invernale di calciomercato, il direttore della Casertana, Degli Esposti, ha fatto così il punto della situazione: “Quando è finito il mercato ho preso la lista dei convocati che era stata diramata alla vigilia del ritiro dello scorso luglio; questa squadra è notevolmente migliorata in qualità e profondità della rosa. Quando siamo arrivati alla sosta di Natale con il presidente avevamo deciso di dare maggiore profondità ad una rosa che aveva fatto un grandissimo percorso in questi primi sei mesi. Questo l’abbiamo fatto prendendo tre calciatori funzionali. Poi ringrazio il presidente per aver fatto un ulteriore sforzo, chiudendo due innesti in più nell’ultimo giorno per fronteggiare l’emergenza che ha caratterizzato gli ultimi tempi. Martino è un calciatore di grandissimo valore per questa categoria, si trova a giocare in C per delle vicissitudini personali che l’hanno tenuto fermo negli ultimi mesi. Per noi era un’opportunità grandissima di mercato, sapendo di poter contare su di lui da metà febbraio. Avrebbe integrato un reparto che aveva garantito affidabilità massima. Poi è evidente che gli infortuni hanno rovinato tutti i piani andando a colpire tutto il reparto difensivo. Il calcio è fatto anche di questo. E’ arrivato Saco, giocatore che ci dà grandissima struttura, box to box e può darci soluzioni tattiche diverse. Va a completare un reparto che ad oggi credo sia di altissimo livello per la categoria. Qualità assoluta. In avanti abbiamo puntato su Butic; è un ragazzo che il mister conosce bene per averlo avuto al Torino. Sapevamo che arriva in condizioni fisiche non ottimali; sicuramente nelle prime partite non si è potuto esprimere al massimo, ma siamo convinti che possa essere un valore aggiunto. Girelli e Viscardi sono operazioni non preventivabile, ma volute dalla proprietà per fronteggiare questo momento di difficoltà. Il loro valore è sotto gli occhi di tutti”.