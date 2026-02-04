Maddaloni, evade dai domiciliari: 41enne arrestato dai carabinieri

A Maddaloni, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 41 anni del posto, ritenuto responsabile del reato di evasione.
L’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per precedenti reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso dai militari al di fuori della propria abitazione, luogo di detenzione, senza alcuna autorizzazione.
Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata di domani, 5 febbraio 2026, presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.