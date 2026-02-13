Casal di Principe, carabinieri sequestrano società di autonoleggio irregolare I controlli dell'Arma: denunciato un 31enne del posto, sigilli a 6 autovetture e 27 contratti

I carabinieri della stazione di Casal di Principe hanno denunciato un 31enne del posto dopo un controllo amministrativo in una società di autonoleggio del territorio.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe omesso la registrazione dei documenti identificativi dei clienti che avevano noleggiato le autovetture e la conseguente comunicazione dei dati attraverso il portale del ministero dell’Interno “C.A.R.G.O.S.”, obbligatoria per legge ai fini della tracciabilità dei contratti di noleggio.

I militari hanno sequestrato l’area di stoccaggio, sei autovetture e 27 contratti di noleggio.