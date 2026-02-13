Casertana, emergenza in difesa: Coppitelli si affida a Viscardi Fioccano le assenze per il tecnico in vista del match con il Casarano

La Casertana si prepara alla trasferta di domani contro il Casarano (calcio d’inizio alle 14.30) facendo i conti con una lunga lista di assenze. Per il tecnico Manuel Coppitelli l’emergenza è soprattutto in difesa. In Puglia non sarà disponibile neppure Liotti. Gli esami effettuati dopo la distorsione al ginocchio rimediata martedì sera contro il Crotone hanno escluso complicazioni serie, ma il dolore persiste e gli impedisce di allenarsi con continuità. I tempi di recupero restano incerti: saranno necessari ulteriori controlli clinici. La sua assenza, però, è già certa. Non arrivano buone notizie nemmeno per Kontek, che anche ieri non ha lavorato con il gruppo. Il difensore è alle prese con un affaticamento muscolare. A complicare il quadro c’è anche la squalifica di Proia, che riduce ulteriormente le opzioni nel reparto arretrato. Con diversi centrali indisponibili e altri elementi adattati al ruolo ora fuori causa, le alternative sono ridotte al minimo. In quel ruolo resta il solo Viscardi tra i giocatori di ruolo, rendendo complicata sia l’ipotesi di una linea a quattro sia quella di una difesa a tre. Non è escluso che qualcuno venga nuovamente adattato, mentre il giovane Giugno, ormai stabilmente aggregato dalla Primavera, potrebbe trovare spazio anche a gara in corso.