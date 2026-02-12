Casertana, presunto episodio di razzismo ai danni di Kallon: gli aggiornamenti L'episodio è avvenuto nel corso del match con il Crotone, giocato martedì scorso

Il Giudice sportivo ha disposto un approfondimento affidando alla Procura Federale il compito di fare chiarezza sul presunto episodio di razzismo ai danni di Kallon. L’attaccante sierraleonese, 24 anni, martedì sera durante la sfida tra Casertana e Crotone, stava uscendo dal campo a metà del secondo tempo dopo la sostituzione quando, improvvisamente, si è diretto con veemenza verso la panchina avversaria tentando di raggiungerla. Solo l’intervento dei compagni è riuscito a fermarlo. Nella concitazione è stato coinvolto anche Coli Saco, franco-maliano, che a sua volta cercava il confronto con gli avversari. Secondo quanto ricostruito, Kallon avrebbe reagito dopo aver percepito un insulto a sfondo razzista proveniente dalla panchina del Crotone. L’episodio avrebbe poi generato tensioni anche negli spogliatoi, dove si sono registrati momenti di nervosismo tra le parti. L’allenatore del Crotone, Longo, ha dichiarato che né gli arbitri né i commissari di campo avrebbero sentito frasi offensive. Anche il tecnico della Casertana, Coppitelli, ha affermato di non aver udito nulla, aggiungendo però: "Se ha reagito così, qualcosa deve aver sentito. Mi auguro si tratti di un equivoco, altrimenti sarebbe un fatto molto grave". Al termine della gara, Kallon ha chiesto di essere ascoltato dalla Procura Federale, indicando anche il presunto responsabile dell’offesa. Il Giudice sportivo ha quindi incaricato la Procura di raccogliere la sua testimonianza, riservandosi di adottare eventuali provvedimenti al termine degli accertamenti. In una nota diffusa nella serata di ieri, il Crotone ha respinto con decisione ogni accusa di discriminazione razziale nei confronti di propri tesserati, ipotizzando che l’accaduto possa derivare da un malinteso. La società ha comunque assicurato piena collaborazione alle autorità competenti per chiarire la vicenda. Conclusa la fase istruttoria, il Giudice sportivo valuterà eventuali sanzioni.