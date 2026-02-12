Cesa: convocato consiglio comunale straordinario All'ordine del giorno l'acquisizione della strada di via Federico II per realizzazione fogna

Il presidente del consiglio comunale Domenico Mangiacapra ha convocato, per mercoledì 18 Febbraio 2026 alle ore 19.30, la seduta straordinaria dell'assise cittadina per trattare argomenti di rilievo per la comunità.

In particolare, si discuterà dell'acquisizione al patrimonio comunale di una strada privata, via Federico II, atto propedeutico alla realizzazione di una fogna in questa strada.

"Grazie al lavoro corale dell'amministrazione comunale e dell'ufficio tecnico abbiamo messo in bilancio i soldi per realizzare la fogna in questa strada - ricorda il sindaco Enzo Guida - abitata da tantissime famiglie che da tanto tempo vivono una situazione assurda.

Interi palazzi sono senza una rete fognaria. Abbiamo ereditato un problema creato 25 anni fa e adesso lo stiamo risolvendo. Dopo l'acquisizione al demanio stradale di questa via, il comune approverà il progetto esecutivo e in tempi celeri si partirà con l'espletamento della gara”.

Altro argomento, che rappresenta una pesante eredità del passato, attiene gli espropri nella ex zona Peep, di via Leonardo da Vinci.

Su questo punto il consiglio comunale è chiamato ad approvare un decreto sanante, teso alla regolarizzazione.

Ulteriore punto di rilievo è l'approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, meglio conosciuto come “rottamazione”.

“Questa è una misura -. continua il sindaco - nell'interesse dei cittadini, per dare la possibilità a chi ha avuto difficoltà nei pagamenti, di procedere all’adempimento delle obbligazioni tributarie, senza dover pagare interessi e sanzioni”.

All’ordine del giorno ci saranno, poi, una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze.

Si modificherà il regolamento relativo alla commissione sismica, per recepire le modifiche introdotte dalla legge regionale.

Sarà approvato un nuovo regolamento per il servizio di noleggio con conducente fino a nove posti compreso il conducente ed infine si discuterà della costituzione dell'azienda consortile in materia di servizi sociali.