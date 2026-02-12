Casapesenna: tenta la fuga in auto e nasconde la droga negli indumenti Arrestato un 22enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Serata movimentata in piazza A. Petrillo a Casapesenna, dove i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casal di Principe impegnati nel normale servizio di pattuglia hanno arrestato un 22enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle 20.00, i militari dell’Arma hanno notato una fiat panda di colore scuro il cui conducente, alla loro vista, ha iniziato a compiere manovre repentine nel tentativo di sottrarsi al controllo. Ne è nato un breve inseguimento, conclusosi nella stessa piazza, dove il veicolo è stato bloccato in sicurezza.

Il conducente, unico occupante dell’auto e già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, è apparso da subito particolarmente agitato. Durante le fasi di identificazione ha cercato di ostacolare le operazioni e di disfarsi di un borsello, tentando di lanciarlo sotto l’auto. Il gesto non è passato inosservato e i carabinieri hanno immediatamente proceduto a perquisizione personale e veicolare.

L’esito è stato positivo: all’interno del borsello e in altri contenitori occultati negli indumenti sono state rinvenute 18 dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 21 grammi, e 6 dosi di cocaina, per circa 2 grammi, già confezionate e pronte per la vendita. Addosso al giovane sono stati trovati anche 270 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, oltre a due telefoni cellulari risultati particolarmente attivi.

Successivi accertamenti effettuati in caserma, anche tramite narcotest, hanno confermato la natura delle sostanze sequestrate.

Informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio si sostanze stupefacenti e tradotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.