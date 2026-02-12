Cocaina nascosta nel sedile dell'auto: 48enne arrestato dai carabinieri L'uomo si trova in carcere a Santa Maria Capua Vetere

I carabinieri di Casal di Principe hanno arrestato un uomo di 48 anni già noto alle forze dell’ordine. Intorno alle 19, l’uomo è stato visto uscire dalla propria abitazione e salire a bordo di una Volkswagen Polo, iniziando a percorrere le strade del quartiere. Alla vista dei carabinieri ha cambiato improvvisamente direzione, attirando l’attenzione dei militari, che lo hanno fermato in via Macario.

Durante il controllo, nella fodera dello schienale lato guida i militari hanno trovato un involucro contenente circa 45 grammi di cocaina. Rinvenuti anche 70 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 48enne, che oltretutto non aveva mai conseguito la patente, è stato arrestato e, su disposizione della Procura di Napoli Nord, trasferito in una cella del carcere di Santa Maria Capua Vetere.