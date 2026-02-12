Cellole, sicurezza e la legalità: avviata gara nuova caserma dei carabinieri Un progetto che rappresenta un importante traguardo per la sicurezza e la legalità del territorio

Il comune di Cellole annuncia con orgoglio l'avvio della gara per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri, un progetto che rappresenta un importante traguardo per la sicurezza e la legalità del territorio.

"Questo è un segnale chiaro e concreto del nostro impegno per rafforzare la presenza dello Stato e la tutela dei cittadini" - dichiara il sindaco di Cellole Guido Di Leone - "Siamo costantemente in campo, al fianco delle Forze dell'Ordine, per il rispetto delle leggi, della legalità e dei valori fondamentali della nostra comunità".

La nuova caserma dei carabinieri sarà un importante presidio per la sicurezza del territorio e rappresenterà un punto di riferimento per i cittadini, che potranno contare su una presenza istituzionale forte e vicina.

Il comune è impegnato a garantire la sicurezza e il benessere dei propri cittadini e questo progetto è un ulteriore passo in questa direzione.