Caserta, un arresto e tre denunce nella notte: maxi multa per un ristoratore Il bilancio delle verifiche dei carabinieri

Un arresto, tre persone denunciate e numerose verifiche su strada e negli esercizi commerciali. È il bilancio del servizio effettuato nella scorsa notte dai carabinieri della Compagnia di Caserta.

In manette un 46enne di San Nicola la Strada, condannato a 6 mesi per guida senza patente: l'uomo è stato trasferito presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere. Per lo stesso reato è stato denunciato anche un 28enne senegalese, residente a Caserta e già noto alle forze dell’ordine.

Un 20enne di Santa Maria Capua Vetere è stato invece denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un tirapugni. Denuncia anche per un 47enne di Gioia Sannitica, con precedenti di polizia, che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici durante un controllo.

I controlli dei militari, con il supporto del personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno riguardato anche un ristorante-pizzeria della città. Per l'amministratore sono scattate sanzioni per quasi 5mila euro per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui la mancata adozione di adeguate misure antincendio, l’assenza di una corretta segnalazione delle vie e delle uscite di emergenza e l’omesso invio dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per 3.900 euro per l’impiego di un lavoratore subordinato privo di regolare contratto.

Complessivamente, nel corso dell’operazione sono state controllate 139 persone e 78 veicoli, con 13 contestazioni per violazioni al Codice della strada.