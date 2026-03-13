Tassi usurari del 120%, blitz della Finanza: scatta l'obbligo di dimora Gli episodi sarebbero avvenuti in diversi comuni della provincia fino al 2024

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di obbligo di dimora nei confronti di una persona accusata di plurime condotte di usura, commesse in diversi comuni della provincia fino al 2024.

Le indagini sono scattate a seguito della denuncia presentata da una delle presunte vittime e sono state condotte dalla compagnia di Marcianise, sotto il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Gli accertamenti, che hanno incluso verifiche bancarie e testimonianze, hanno permesso di ricostruire un quadro di prestiti concessi a tassi di interesse enormemente superiori a quelli legali, fino al 120% su base annua, a danno di più persone.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, disponendo l'obbligo di dimora nei confronti dell'indagato.