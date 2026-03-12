Sfruttamento della prostituzione, estorsione e rapina: arrestato 40enne Ordine di carcerazione: dovrà espiare oltre due anni di reclusione

I carabinieri della stazione di Gricignano di Aversa hanno portato a termine un’operazione che ha visto l’arresto di un 40enne già noto alle forze dell’ordine.

L’azione rientra nelle attività coordinate con la magistratura per l’esecuzione di provvedimenti penali emessi dalla corte di appello di Napoli.

Il provvedimento, emesso dall’ufficio esecuzioni penali, riguarda reati commessi nel 2023 in provincia di Avellino, tra cui sfruttamento della prostituzione, estorsione e rapina aggravata dall’uso di armi. L’uomo dovrà scontare una pena di due anni e quattro mesi di reclusione.

I militari hanno eseguito l’arresto presso la sua abitazione e, dopo le formalità di rito, lo hanno accompagnato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.