Cesa: secondo incontro sulla legalità con la Guardia di Finanza: Iniziativa rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo grado "Bagno"

Prosegue a Cesa il percorso di educazione alla legalità rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado “Bagno”. Domani, 13 marzo alle ore 10:00, si terrà il secondo incontro del ciclo di iniziative organizzato dal Comune in collaborazione con la Guardia di Finanza, dedicato alla sensibilizzazione dei più giovani sui valori della legalità, del rispetto delle regole e della cittadinanza attiva.

L’appuntamento vedrà la partecipazione degli alunni dell’istituto, che avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con i rappresentanti delle Fiamme Gialle e conoscere più da vicino il loro ruolo nella tutela della legalità economica e sociale.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Enzo Guida, interverrà il Tenente Colonnello Luigi Acanfora, comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Aversa, che illustrerà agli studenti le principali attività del Corpo e l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini nella lotta alle illegalità.

Nel corso dell’iniziativa è prevista anche la partecipazione dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, con il Maresciallo Luca Claudio e l’Appuntato Francesco Pezone, che mostreranno agli studenti il lavoro svolto quotidianamente con i cani addestrati nelle attività di controllo e prevenzione.

«Questi incontri rappresentano un momento fondamentale di formazione per i nostri ragazzi – ha dichiarato il sindaco Enzo Guida – Educare alla legalità significa costruire cittadini consapevoli e responsabili. Il confronto diretto con le istituzioni e con chi ogni giorno è impegnato nella difesa delle regole aiuta gli studenti a comprendere il valore della giustizia, del rispetto e dell’impegno civico».

L’iniziativa rientra nel programma di attività promosso dall’amministrazione comunale per diffondere tra i più giovani la cultura della legalità e rafforzare il rapporto tra scuola, istituzioni e territorio.