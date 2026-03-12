Aggressione a operatore sanitario in servizio: ordine medici parte civile Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari

Il consiglio dell’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Caserta, a conferma del proprio impegno nel contrastare con determinazione ogni forma di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, ha deliberato di costituirsi parte civile nel procedimento penale relativo alla grave aggressione subita dalla dottoressa Carmela Fabozzo mentre svolgeva il servizio di guardia medica ad Agerola.

Analogamente la Casa dei Medici si pone al fianco della dottoressa Ilaria Guida, vittima di una recente aggressione avvenuta durante l’esercizio della professione nel Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Giuseppe Moscati di Aversa.

Tali episodi rappresentano un atto di violenza inaccettabile che non colpisce soltanto il professionista coinvolto, ma offende l’intera categoria medica.

“Ogni aggressione ai danni di un medico nell’esercizio delle proprie funzioni costituisce un attacco alla professione, alle istituzioni sanitarie e al rapporto di fiducia tra cittadini e sistema sanitario”, ha dichiarato il presidente dell’Ordine Carlo Manzi.

L’Ordine dei Medici di Caserta, in coincidenza con la Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari, sollecita il presidente Fico e tutta la Giunta della Regione Campania a produrre un documento di indirizzo, rivolto ai direttori delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, contenente le necessarie misure organizzative da intraprendere per prevenire e arginare la violenza a danno del personale sanitario e socio-sanitario.