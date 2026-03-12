"Santa Maria Capua Vetere in Azione": gruppo consiliere in consiglio comunale Giuseppe Napolitano è il capogruppo

Nasce oggi, nel consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere, il gruppo consiliare "Santa Maria Capua Vetere in Azione". Giuseppe Napolitano è il capogruppo.



Non è un fatto burocratico. È una scelta politica che arriva dopo un percorso reale di confronto e di visione condivisa. Portare dentro quest'aula una presenza strutturata, con un'identità chiara e un progetto riconoscibile, è qualcosa che volevamo fare e che oggi prende forma.



Azione può contare su una filiera solida che tiene insieme il livello nazionale, regionale, provinciale e territoriale. Questo gruppo è parte di quella rete. Non una realtà isolata, ma un tassello di un progetto più ampio che punta a costruire una proposta riformista credibile, radicata, capace di incidere davvero.



Santa Maria Capua Vetere merita attenzione e una politica capace di unire visione e concretezza. È con questo spirito che inizia questa nuova fase, con senso delle istituzioni e con la volontà di lavorare ogni giorno per una città più autorevole e più protagonista del proprio futuro.