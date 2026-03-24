Roccamonfina, ruba attrezzatura agricola da un'auto: denunciato un uomo Le indagini lampo dei carabinieri

Proseguono le attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori da parte dei Carabinieri nel territorio dell’Alto Casertano.

Nella mattinata odierna, a conclusione di mirati accertamenti investigativi, i militari della Stazione Carabinieri di Roccamonfina hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 50enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto.

Nel corso delle indagini i militari dell’Arma hanno ricostruito la dinamica di un furto avvenuto lo scorso 15 marzo nel territorio di Roccamonfina del quale l’uomo sarebbe l’autore.

In particolare, l’indagato avrebbe sottratto diversa attrezzatura agricola custodita all’interno di un’autovettura parcheggiata, di proprietà di un cittadino di origine romena residente nel comune montano. L’episodio, denunciato dal proprietario del veicolo, ha dato avvio alle attività investigative dei Carabinieri che, attraverso una serie di verifiche e accertamenti, cristallizzati anche grazie alle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza private e comunali presenti sul territorio, sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore del furto.

Al termine degli accertamenti, il 50enne è stato denunciato in stato di libertà e segnalato all’Autorità Giudiziaria competente.

Dell’attività svolta è stata informata l’Autorità Giudiziaria dalla Stazione Carabinieri di Roccamonfina, che ha proceduto alle indagini.