Terra dei Fuochi, sequestrata dalla Guardia di Finanza officina abusiva L'opificio di oltre 110 metri quadrati era irregolare: denunciato il titolare

I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego di Aversa hanno scoperto e sequestrato un'officina meccanica abusiva di oltre 110 metri quadrati, operante senza alcuna autorizzazione nel territorio della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il titolare è stato denunciato alla Procura presso il Tribunale di Napoli Nord.

L'intervento rientra nella quotidiana attività di controllo economico del territorio che la Guardia di Finanza conduce, sotto il coordinamento della Prefettura di Caserta, per contrastare l'illecita gestione dei rifiuti in una delle aree ambientalmente più compromesse d'Italia.

All'interno del locale i militari hanno rinvenuto e sequestrato quintali di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi: parti di autoveicoli, scarti di lavorazione ferrosi, scaffalature di pezzi di ricambio, residui di diluenti e solventi, numerose batterie esauste e circa cento litri di olio esausto in taniche, oltre a lampade di emergenza. Tutti materiali stoccati e gestiti in palese violazione delle disposizioni ambientali vigenti.

Non solo rifiuti industriali: nell'area è stato scoperto anche un deposito incontrollato di circa 20 metri cubi di rifiuti domestici abbandonati - sedie, tappeti, seggioloni, giocattoli rotti, parti di armadio - a testimonianza di un degrado ambientale stratificato e prolungato nel tempo. Sono stati inoltre posti sotto sequestro le attrezzature e i mezzi utilizzati per la gestione dell'attività illecita.

Per il responsabile è scattata anche una sanzione da migliaia di euro.