Valle di Maddaloni: due denunciati per ricettazione e riciclaggio Trovati in possesso di strumenti da scasso

A Valle di Maddaloni, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato due uomini, ritenuti responsabili, insieme ad una terza persona in corso di identificazione, di ricettazione, riciclaggio e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Si tratta di un 35enne di nazionalità rumena, domiciliato a Castel Volturno e di un 42enne di nazionalità pakistana, residente a Pescopagano di Mondragone.

Le indagini hanno preso avvio lo scorso 6 marzo, a seguito del rinvenimento di un’autovettura Evo cross, con targhe polacche di autovettura oggetto di radiazione e risultata provento di furto a Isernia. All’interno del veicolo erano stati trovati numerosi oggetti utilizzabili per lo scasso.

I militari, grazie a tempestivi accertamenti che hanno compreso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza privati, delle banche dati in uso alle forze di polizia e dei profili social, hanno ricostruito il coinvolgimento dei due denunciati nel traffico illecito dei veicoli e degli strumenti da scasso.