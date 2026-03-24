Caserta, lotta al lavoro nero: sospese tre attività imprenditoriali Diverse le violazioni della normativa a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori

Il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Caserta, con il supporto dei militari del nucleo operativo del gruppo di Napoli, delle stazioni dell’arma competenti per territorio e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, ha svolto, nei giorni scorsi, in ambito provinciale, mirati controlli nel settore dei servizi di ristorazione per le mense scolastiche.

Nel corso dell’attività sono stati controllati 8 attività imprenditoriali, 79 lavoratori, 9 dei quali risultati “in nero” senza contratto e comunicazione preventiva al centro per l’impiego, con conseguente applicazione della maxi sanzione per complessivi euro 35.100.

Diverse anche le violazioni della normativa a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori riscontrate dai Carabinieri. In particolare: il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, carenze nella formazione dei lavoratori, assenza della sorveglianza sanitaria, incompleta attuazione delle misure per la gestione delle emergenze (mancanza della segnaletica, della manutenzione dei dispositivi di sicurezza e delle misure per la prevenzione degli incendi).

È stata anche accertata l’istallazione di sistemi di impianti di video ripresa in assenza delle prescritte autorizzazioni dell’Itl o di accordi con la rappresentanza sindacale, come previsto dalla normativa vigente.

Complessivamente sono state comminate ammende per sanzioni penali per € 34.274,64 e sanzioni amministrative per € 45.100 e adottati tre provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.