Ingerisce 15 dosi di sostanze stupefacenti tra crack e cocaina: arrestato

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caserta hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne di Orta di Atella, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
L’uomo, nel tentativo di eludere un controllo di polizia, avrebbe ingerito 15 dosi di sostanze stupefacenti tra crack e cocaina, successivamente espulse a seguito di accertamenti sanitari presso l’ospedale civile di Caserta.
Complessivamente, lo stupefacente sequestrato pesava 5,70 grammi. Contestualmente, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dell’arrestato la somma contante di 565 euro, anch’essa sottoposta a sequestro. Il 35enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.