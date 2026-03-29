Pestaggi nel carcere di S. Maria Capua Vetere: assoluzione per due poliziotti

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato l’assoluzione emessa nel giudizio di primo grado per gli agenti della polizia penitenziaria Angelo Di Costanzo e Vittorio Vinciguerra. I due erano imputati per le violenze contro i detenuti avvenute nel carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere nell’aprile 2020.
Le immagini, diffuse dal quotidiano Il Domani, documentarono le aggressioni in cella: per quell’episodio è in corso un maxiprocesso davanti alla Corte d’assise del tribunale sammaritano. I due agenti assolti, la cui posizione era meno pesante dei colleghi perché nessuno era stato riconosciuto con certezza nei video, sono stati anche gli unici a scegliere la strada del rito abbreviato.
Contro i due poliziotti si erano costituite come parti civili decine di detenuti vittime dei pestaggi e il ministero di Grazia e Giustizia. L'assoluzione della Corte d'appello conferma il pronunciamento di primo grado di quasi tre anni fa.