Pestaggi nel carcere di S. Maria Capua Vetere: assoluzione per due poliziotti La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado con rito abbreviato

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato l’assoluzione emessa nel giudizio di primo grado per gli agenti della polizia penitenziaria Angelo Di Costanzo e Vittorio Vinciguerra. I due erano imputati per le violenze contro i detenuti avvenute nel carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere nell’aprile 2020.

Le immagini, diffuse dal quotidiano Il Domani, documentarono le aggressioni in cella: per quell’episodio è in corso un maxiprocesso davanti alla Corte d’assise del tribunale sammaritano. I due agenti assolti, la cui posizione era meno pesante dei colleghi perché nessuno era stato riconosciuto con certezza nei video, sono stati anche gli unici a scegliere la strada del rito abbreviato.

Contro i due poliziotti si erano costituite come parti civili decine di detenuti vittime dei pestaggi e il ministero di Grazia e Giustizia. L'assoluzione della Corte d'appello conferma il pronunciamento di primo grado di quasi tre anni fa.