Epatite A: frutti di mare senza etichetta e irregolari: blitz Guardia Costiera Scoperte gravi irregolarità: sequestrati 11 chili di prodotti ittici non a norma

La Guardia Costiera di Castel Volturno ha scoperto gravi irregolarità nella vendita di frutti di mare e prodotti ittici in alcune pescherie del territorio. I militari hanno rinvenuto prodotti privi di etichettatura e conservati in acqua in cattive condizioni.

L'operazione ha portato al sequestro di circa 11 chilogrammi di frutti di mare e prodotti di varie specie, tutti sprovvisti delle indicazioni obbligatorie previste dalla legge. Per i responsabili delle attività controllate sono scattate le multe.

In un secondo intervento il personale ha sequestrato attrezzi non consentiti, trovati in stato di abbandono. L'operazione è stata coordinata dalla Procura, che ha disposto la distruzione del materiale.

"La sicurezza alimentare è una priorità assoluta", hanno ricordato dalla Guardia Costiera, annunciando che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni a tutela dei consumatori e della qualità dei prodotti in commercio. Provvedimento che si inserisce nelle settimane in cui in Campania è scattato l'allarme per l'aumento dei contagi di Epatite A, con una stretta nei controlli proprio sui frutti di mare.