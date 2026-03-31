Trovati a bordo di un'auto rubata: denunciati due bulgari La scoperta dei carabinieri a Mondragone

I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone hanno bloccato e denunciato due cittadini bulgari ritenuti responsabili del reato di ricettazione.

L’episodio si è verificato a Mondragone, in via Sancello. Durante un servizio perlustrativo, i militari hanno notato due persone a bordo di una Renault Clio con targa francese parcheggiata lungo la strada. L’atteggiamento dei due, in quel momento a bordo dell’auto ha insospettito la pattuglia, che ha deciso di procedere a un controllo.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’autovettura risultava oggetto di furto, denunciato lo scorso 23 marzo presso la tenenza carabinieri di Castel Volturno dal proprietario, un cittadino francese residente a Napoli.

Alla luce di quanto accertato, i due uomini, un 47enne e un 44enne, entrambi di origine bulgara e domiciliati a Mondragone, sono stati denunciati con l’accusa di ricettazione.

L’autovettura, recuperata dai militari del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Mondragone, è stata restituita al legittimo proprietario.

Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria competente, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta provenienza del veicolo e il ruolo dei due denunciati nella vicenda.