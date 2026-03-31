Lite tra fidanzati degenera: donna percossa violentemente I carabinieri denunciano un 31enne

Un acceso litigio tra fidanzati, nato per motivi banali, è sfociato in un’aggressione che ha reso necessario l’intervento dei Carabinieri e il ricorso alle cure dei sanitari.

È accaduto a Sessa Aurunca nel casertano, dove i militari della locale stazione della arma dei carabinieri hanno denunciato un uomo di 32 anni ritenuto responsabile di aver percosso la propria compagna, una 36enne residente nella stessa zona.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la discussione tra i due sarebbe degenerata improvvisamente.

Al culmine della lite, il 32enne avrebbe violentemente percosso la donna. Dopo l’episodio, la vittima si è recata autonomamente presso l’Ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, dove i medici l’hanno presa in carico per le cure necessarie.

La 36enne si trova attualmente ricoverata in osservazione. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita, ma i sanitari hanno disposto ulteriori accertamenti per valutare con precisione le lesioni riportate.

Informata dell’accaduto, la procura della repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha avviato gli accertamenti del caso, mentre i carabinieri della stazione di Sessa Aurunca hanno proceduto alla denuncia dell’uomo all’autorità giudiziaria.

Alla vittima è stata inoltre illustrata la possibilità di ricevere supporto e assistenza attraverso i centri antiviolenza presenti sul territorio. La donna, almeno per il momento, ha scelto di non avvalersi di tale supporto.