Condannato a oltre 9 anni per violenza sessuale: arrestato dai carabinieri Il provvedimento riguarda un uomo di 46 anni nel casertano

A Cellole, i militari della locale stazione carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento definitivo di pene concorrenti emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il provvedimento riguarda un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, nei cui confronti l’autorità giudiziaria ha disposto l’esecuzione della pena complessiva di 9 anni e 2 mesi di reclusione.

La condanna è divenuta definitiva per reati riconducibili a violenza sessuale aggravata, commessi tra il dicembre 2016 e i mesi di febbraio e marzo del 2017 nel territorio di Sessa Aurunca.

I carabinieri, dopo aver rintracciato l’uomo, hanno proceduto al suo arresto dando immediata esecuzione al provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Ultimate le formalità di rito, il 46enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove dovrà espiare la pena stabilita.