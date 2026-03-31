Lotta allo spaccio di droga: pusher 23enne arrestato dai carabinieri L’operazione al termine di una meticolosa attività info-investigativa

Un’attività investigativa paziente e discreta, nata anche dalle segnalazioni dei cittadini, ha portato i carabinieri a smantellare un punto di spaccio nel territorio di Caianello.

I militari della stazione carabinieri di Vairano Scalo hanno arrestato in flagranza un giovane ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata al termine di una meticolosa attività info-investigativa. Nei giorni precedenti, infatti, i Carabinieri avevano raccolto alcune informazioni da parte di residenti della zona e avviato diversi servizi di osservazione per verificare eventuali movimenti sospetti.

Proprio durante uno di questi servizi, i militari dell’Arma hanno notato l’arrivo di un giovane alla guida di una utilitaria, risultata a noleggio. Dopo essersi fermato in strada, il conducente avrebbe incontrato un residente del posto, al quale avrebbe ceduto alcune dosi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, marijuana e crack, ricevendo in cambio una somma di denaro.

A quel punto i carabinieri sono intervenuti bloccando immediatamente il presunto pusher e procedendo a una perquisizione personale e veicolare.

L’attività di controllo ha consentito di rinvenire e sequestrare numerose dosi di droga già suddivise e pronte per la vendita: oltre sessanta dosi di crack per un peso complessivo superiore ai 30 grammi, una dose di cocaina, diverse dosi di hashish per circa 29 grammi, un bilancino elettronico di precisione e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e custodito presso la stazione carabinieri di Vairano Scalo.

Il 23enne, di origini kosovare, è stato quindi dichiarato in arresto e, al termine delle formalità di rito, accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura di Caserta quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’operazione conferma l’attenzione costante dell’Arma nel contrasto allo spaccio di droga, attraverso servizi mirati e il fondamentale contributo della collaborazione dei cittadini, spesso decisiva per indirizzare le attività investigative e garantire maggiore sicurezza al territorio.