Una ragazzina vittima di ricatti su TikTok a Caserta: denunciato un minore La Polizia smaschera un minorenne per revenge porn dopo la denuncia della vittima

Un gioco social trasformato in un incubo. A Caserta, l’ombra del revenge porn torna a colpire i giovanissimi, rivelando le insidie nascoste dietro le piattaforme digitali più popolari. Gli uomini della Polizia di Stato hanno denunciato un minorenne, accusato di aver ricattato e minacciato una coetanea dopo aver ottenuto video a contenuto intimo tramite l’inganno.

L'inganno della falsa identità digitale

Secondo le ricostruzioni investigative, tutto avrebbe avuto inizio su TikTok. Il giovane, agendo sotto una falsa identità digitale, avrebbe agganciato la vittima attraverso i classici meccanismi di interazione del social. Una volta conquistata la fiducia della ragazzina, l’avrebbe indotta a produrre e inviare contenuti multimediali esplicitamente intimi. Tuttavia, il tono del rapporto è mutato rapidamente non appena il materiale è passato nelle mani dell’indagato. Il minore ha gettato la maschera, passando alle minacce: se la vittima non avesse continuato a inviare video, le immagini già in suo possesso sarebbero state diffuse in rete, dando il via a una spirale di violenza psicologica.

La reazione della vittima e l'indagine lampo

A differenza di molti casi che finiscono in tragedia a causa dell'isolamento, la giovane vittima ha dimostrato un coraggio straordinario. Invece di cedere al ricatto, si è rivolta immediatamente alla Polizia di Stato. La tempestività della segnalazione ha permesso agli investigatori di tracciare le impronte digitali lasciate dal presunto autore. Nonostante i tentativi di nascondersi dietro un profilo fake, gli agenti sono riusciti in tempi record a risalire alla reale identità del minore. Dopo aver localizzato la sua abitazione nel casertano hanno sequestrato il telefono utilizzato per i contatti. Il ragazzo è stato denunciato alla Procura per i Minorenni di Napoli con l'accusa di diffusione non consensuale di immagini e video (art. 612-ter c.p.). Il fenomeno del revenge porn tra minorenni è un'emergenza sociale che le forze dell'ordine stanno combattendo con campagne di sensibilizzazione nelle scuole, ma questo episodio conferma quanto sia sottile il confine tra socialità e reato.