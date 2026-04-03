Commissariamento Villaggio dei Ragazzi: Santangelo chiede chiarimenti "Vigileremo senza sconti sulla tutela dei dipendenti che non si fa solo con i comunicati"

"Come cittadino Maddalonese prima e poi come consigliere regionale, sento di esprimere alcune considerazioni sulla delibera di commissariamento della fondazione Villaggio dei Ragazzi, leggendo la citata delibera a firma del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, emerge che il nuovo commissario straordinario ed eventuale Subcommissario saranno retribuiti a carico della Fondazione Villaggio dei Ragazzi.

Ebbene si tratta di una scelta che segna una netta discontinuità rispetto al passato. Nelle precedenti quattro gestioni commissariali, infatti, non si è mai ritenuto opportuno gravare economicamente sull’Ente, già impegnato in un delicato percorso di risanamento attraverso il concordato preventivo".

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo.

Basti ricordare i precedenti Commissari, il Generale della Guardia di Finanza Alineri, il Dottore Commercialista Felicio De Luca e il Commissario uscente Avv. Caradonna ai quali va il mio sentito ringraziamento, figure professionali di tutto rispetto, che hanno profuso un notevole impegno per guidare la Fondazione verso la fine della crisi finanziaria, e che per nessun motivo hanno gravato economicamente sui conti della Fondazione.

Un aspetto importante a tal riguardo è quello relativo ai comunicati sulla stampa cartacea e on line, da parte di esponenti della maggioranza del presidente Fico, nei quali emerge la volontà di mantenere il personale impiegato nelle attività della Fondazione, fattispecie molto condivisibile, ma sulla quale vigileremo in modo molto attento, anche perché il paradosso di questo ulteriore commissariamento sta proprio nel fatto che il nuovo Commissariamento sarà retribuito con fondi della Fondazione, mentre a seguito di accordi sindacali da oltre 10 anni i lavoratori hanno rinunciato al 26% del salario con enormi sacrifici, per dare un contributo alla Fondazione ad uscire dalla profonda crisi finanziaria sicuramente non generata da loro.

Il mio rammarico insiste proprio nella superficialità con la quale è stata rappresentata la situazione della Fondazione Villaggio dei Ragazzi al Presidente Fico, proiettandolo ad adottare provvedimenti, privi di quei principi di solidarietà e sussidiarietà, presenti nelle precedenti Amministrazioni Regionali.

Pertanto, pur prendendo atto della decisione assunta, per molti versi arbitraria, ritengo che un passaggio di confronto con l’ex Commissario e con gli organi della procedura concordataria sarebbe stato quantomeno opportuno, al fine di garantire una valutazione più condivisa e responsabile.

Per tali ragioni, ritengo doveroso interrogarsi sull’opportunità di una simile decisione, che rischia di incidere ulteriormente su una situazione economico-finanziaria già molto fragile.

“Conoscere per deliberare”, diceva Luigi Einaudi uno dei più importanti economisti e statisti italiani del Novecento, nonché secondo Presidente della Repubblica Italiana.

Su questi aspetti intendo chiedere chiarimenti puntuali, affinché siano garantiti trasparenza, coerenza amministrativa e piena tutela dell’interesse della Fondazione e della comunità di riferimento".