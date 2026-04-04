Ruba 100 euro di merce nella Lidl, arrestato un 27enne straniero

I Carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato un 27enne, originario della Libia e residente in città, ritenuto responsabile di furto aggravato.
L’uomo avrebbe sottratto merce, tra cui anche generi alimentari, per un valore complessivo superiore ai 100 euro all’interno del supermercato Lidl situato nel centro cittadino.
A segnalare l’episodio ai militari dell’Arma è stato il direttore dell’esercizio commerciale. I Carabinieri, intervenuti sul posto, sono riusciti a risalire rapidamente al presunto autore del furto.
Il 27enne è stato quindi presso la propria abitazione, dove è stato trovato ancora in possesso della refurtiva. Ora si trova ai domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo, con l'accusa di furto.
La merce sottratta al supermercato è stata interamente recuperata e restituita all'attività commerciale.